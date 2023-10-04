HÜRJET, after burner ve pas geçme testlerini başarıyla tamamladı Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, after burner (artyakıcı) ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

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DHA

Türkiye savunma sanayiinde gücüne güç katıyor...

Milli gurur kaynaklarına her geçen gün yenisini eklerken, bu kez göğüs kabartan HÜRJET oldu.

HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirildi.

İlk uçuşunu 25 Nisan günü gerçekleştiren HÜRJET, 26 dakika havada kalarak ilk uçuşunu tamamlamıştı..

HÜRJET, bir başarıya daha imza attı.

Testleri başarıyla tamamladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, after burner (artyakıcı) ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi.

After burner nedir

After burner, uçağın hızını anında artırmak ve hızlı manevralar yapabilmek için kullanılan bir sistem olarak biliniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)