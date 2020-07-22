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    İBB 135 liradan Nutuk satıyor

    İBB 135 liradan Nutuk satıyor

    İBB’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Atatürk'ün hatıralarının bulunduğu kitabı 135 liradan satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 09:27
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    İBB 135 liradan Nutuk satıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

    23 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, İstanbulluların beklediği hizmetler yerine projelerini başka kulvarda sürdürüyor.

    Son hizmet, Nutuk....

    HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK

    Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.

    İBB’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.

    İBB 135 liradan Nutuk satıyor #1

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