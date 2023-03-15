İBB, 3 milyar 449 milyon liralık borçlanma talep etti İBB'nin 3 milyar 449 milyon liralık iç borçlanma talebi, AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla 875 milyon liraya düşürüldü.

Seçim çalışmaları için 6'lı masanın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile il il gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı toplantıda borçlanma talebi görüşüldü.

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının ikinci birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Meclis gündemine, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün hazırladığı iki iç borçlanma teklifi geldi.

Teklifte belirtilen gerekçelerle ulaşım ve sübvansiyonlar için kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon liralık, yol bakım, altyapı ve üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere 1 milyar 949 milyon liralık iç borçlanma yetkisi istendi.

875 milyon TL'ye düşürüldü

İBB yönetiminin toplam 3 milyar 449 milyon liralık iç borçlanma talebi, AK Parti ve MHP gruplarının çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu'nca 875 milyon TL'ye düşürüldü.

AK Parti ve MHP gruplarının uygun bulduğu miktarda iç borçlanma yapabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi.