İBB toplu taşımadaki kalabalıklar için daha önce söylediği "Bir duraktan 47 kişi bindi" bilgisinin yanlış olduğunu beyan etti.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı zamanlarda, başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alınmıştı.

Bu tedbirlerin en önemlisi ise sosyal mesafe...

Ancak vakaların yeni başladığı zamanlarda İstanbul'da çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uyguladığı politika yüzünden mümkün değildi.

Otobüslerde ve metrobüslerde sefer saatlerini azaltan ve korona bahanesiyle birçok otobüsünü garajlara çeken İBB, insanların virüse rağmen kalabalık ortamda yolculuk yapmasına sebep olmuştu.

İnsanlar, bu durumdan şikayetçi olmak için dolu otobüs ve metrobüs seferlerinden fotoğrafları, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK.."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, o zamanlar çekilen görüntüler için "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor." diyerek bir duraktan 47 kişi bindiğini söylemişti.

ONGUN'A TEKRAR SORULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu açıklamalarda bulundu.

Aysever bir süredir muhalefet ile iktidar kanadında tartışma konusu olan Fazilet durağı ile ilgili Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

İBB'den Fazilet Parkı durağı itirafı İZLE

Murat Ongun bu soruya şöyle yanıt verdi:

BU KADAR YOLCU BİNDİ DEMEMİZ HATA

"Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş.

Ongun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı.

İMAMOĞLU DA REDDETMİŞTİ

Konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu, daha önce ortaya çıkan görüntülere ilişkin "Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi." demişti



