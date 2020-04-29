İBB ekipleri, yardım kolisi dağıttı. Kolileri almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Beylikdüzü’nde kurulan bir semt pazarının çıkışına yol ortasına getirilen araç ile vatandaşlara yardım kolisi dağıtımı yapılmak istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, tarafından getirilen kolilerin dağıtımında ise hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Vatandaşlar kolileri almak için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

İBB'den yol ortasında yardım kolisi dağıtımı ViDEO

"23 NİSAN" HEDİYESİ

Dağıtım esnasında vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hiçbir önlemin alınmadığı dağıtımda, virüse davetiye çıkarıldı. Dağıtılan kolilerin üzerinde ise ”23 Nisan Hediyesi” yazdığı görüldü.