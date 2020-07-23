İBB'nin Ayasofya açılışı için aldığı tedbirler

İBB, yarın Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için bir dizi tedbir aldı. Buna göre bazı güzergahlarda ücretsiz seferler düzenlenecek ve namaza gelenlere maske ve seccade dağıtılacak.

Ayasofya'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açılmasından sonra ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı açıklanmıştı.

Yarın kılınacak ilk namaz için cami ve çevresinde hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda, güne özel bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda, Eminönü-Yenikap-Kazlıçeşme ve Sultanahmet Meydanları'nda oluşabilecek sorunları önlemek üzere ring seferler düzenlenecek.

Yapılacak ring seferlerin yanında, namaza katılanlara ücretsiz maske ve seccade dağıtılması, meydanlarda mobil büfe ve çadırların kurulması kararlaştırıldı.

İşte İBB'nin ilk namaz için aldığı tedbirler;

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLER

İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Eminönü-Sultanahmet-Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak. Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak; Yenikapı-Kazlıçeşme Meydanlarında 1’er adet, Sultanahmet Meydan'nda 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet Meydanı-Beyazıt MeydanıEminönü hattında, 25 araç 100 personelle, vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe, 24 Temmuz Cuma günü 07.00–17.00 saatleri arasında kapatılacak.

OTOPARKLAR ÜCRETSİZ

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek; hizmetin aksamaması için alandaki personel sayısı artırılacak.

Kazlıçeşme Meydanı'nda bulunan Fatih Cami, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ile Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunan 2 mescidin ses sistemi kontrol edilip, bakımı yapılacak, mobil şadırvan kurulumu gerçekleştirilecek.

MOBİL BÜFE VE ÇADIR KURULACAK

Yenikapı’ya 4 adet; Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer adet mobil büfe ile toplam 6 Adet 3x3 ebatlarında çadır kurulacak.

SU, DEZENFEKTAN, MASKE VE SECCADE DAĞITIMI

Alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

Yenikapı, Gülhane, Sultahmet, Firuzağa, Kazlıçeşme, Eminönü Meydanı'ndaki tuvaletler 24 saat açık tutulacak; tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.

Bu alanlardaki personel sayısı artırılacak. Alınan önlemler kapsamında, Yerebatan Sarnıcı 3 gün boyunca kapalı olacak; Yenikapı, Sultanahmet, Kazlıçeşme Meydanlarındaki etkinlikler iptal edilecek.