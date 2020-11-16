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    İbrahim Atabey canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırttı

    İbrahim Atabey canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırttı

    YouTube yayınında Kur'an-ı Kerim yırtan ve sayfalarına tüküren İbrahim Atabey'e, tepkiler çığ gibi büyüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 17:57
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 18:04
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    İbrahim Atabey isimli şahıs, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırtarak hakaretlerde bulundu.

    YURT DIŞINDA YAŞIYOR

    Yurt dışında yaşadığı tespit edilen şahsa gerekenin yapılması için sosyal medyada,  #İbrahimAtabeyTutuklansın etitketiyle kampanya başlatıldı.

    Diğer paylaşımlarında da Hz. Muhammed ve Müslümanlar hakkında nefret dolu sözler sarf eden şahıs, büyük tepki topladı.

    Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırttı VİDEO

    İbrahim Atabey canlı yayında Kur an-ı Kerim yırttı #1

    İbrahim Atabey canlı yayında Kur an-ı Kerim yırttı #2

    İbrahim Atabey canlı yayında Kur an-ı Kerim yırttı #3

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