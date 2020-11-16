İbrahim Atabey canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırttı
YouTube yayınında Kur'an-ı Kerim yırtan ve sayfalarına tüküren İbrahim Atabey'e, tepkiler çığ gibi büyüyor.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 17:57
- Güncelleme : 16.11.2020 - 18:04
İbrahim Atabey isimli şahıs, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırtarak hakaretlerde bulundu.
YURT DIŞINDA YAŞIYOR
Yurt dışında yaşadığı tespit edilen şahsa gerekenin yapılması için sosyal medyada, #İbrahimAtabeyTutuklansın etitketiyle kampanya başlatıldı.
Diğer paylaşımlarında da Hz. Muhammed ve Müslümanlar hakkında nefret dolu sözler sarf eden şahıs, büyük tepki topladı.
Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırttı VİDEO