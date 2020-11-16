İbrahim Atabey canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırttı

YouTube yayınında Kur'an-ı Kerim yırtan ve sayfalarına tüküren İbrahim Atabey'e, tepkiler çığ gibi büyüyor.

İbrahim Atabey isimli şahıs, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim yırtarak hakaretlerde bulundu.

YURT DIŞINDA YAŞIYOR

Yurt dışında yaşadığı tespit edilen şahsa gerekenin yapılması için sosyal medyada, #İbrahimAtabeyTutuklansın etitketiyle kampanya başlatıldı.

Diğer paylaşımlarında da Hz. Muhammed ve Müslümanlar hakkında nefret dolu sözler sarf eden şahıs, büyük tepki topladı.

Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırttı VİDEO