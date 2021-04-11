İçişleri Bakanı Soylu, mağduruz diyen Açelya apartmanı sakinini teselli etti
Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binada oturan ve mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaşa, "Devlet kimseyi mağdur etmez dedi.
- İHA
- 11.04.2021 - 06:00
- Güncelleme : 11.04.2021 - 09:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
SOYLU'DAN VATANDAŞA: "DEVLET KİMSEYİ MAĞDUR ETMEZ"
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile konuşan Soylu, bir kadının kendisine mağdur olduğunu söylemesi üzerine "Devlet kimseyi mağdur etmez" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, mağduruz diyen Açelya apartmanı sakinini teselli etti-Video
Yıkım alanında görev yapan polislerle de konuşan Soylu, görevli polislerin Polis Günü’nü kutladı. Daha sonra Türk Kızılay ekipleriyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu, alandan ayrıldı.