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İçişleri Bakanı Soylu, mağduruz diyen Açelya apartmanı sakinini teselli etti

İçişleri Bakanı Soylu, mağduruz diyen Açelya apartmanı sakinini teselli etti

Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binada oturan ve mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaşa, "Devlet kimseyi mağdur etmez dedi.