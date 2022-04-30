İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütünün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
- 30.04.2022 - 18:34
İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları, sonuç vermeye devam ediyor.
2 PKK'lı daha teslim oldu
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan terörist sayısı 27'ye yükseldi
Böylece, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi.