İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütünün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları, sonuç vermeye devam ediyor.

2 PKK'lı daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan terörist sayısı 27'ye yükseldi

Böylece, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi.