Kars'ta 7 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Kağızman bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiği açıkladı.
- AA
- 30.04.2020 - 17:09
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi...
Kars'ın Kağızman kırsalındaki operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği belirtilmişti.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Alınan son bilgilere göre, Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselirken, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi.