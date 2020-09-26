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    • İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Hakkari kırsalında yürütülen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin duyuruda bulundu.
    • AA
    • 26.09.2020 - 10:01
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 10:01
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    İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, terörle mücadele için sınır içi ve sınıt ötesi operasyonlara devam ediyor.

    Terörü tamamen bitirmeye yönelik çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları ile teröristlere korku veriyor.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi.

    "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

    İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari de 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

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