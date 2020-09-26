İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında yürütülen Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin duyuruda bulundu.
- AA
- 26.09.2020 - 10:01
- Güncelleme : 26.09.2020 - 10:01
Türkiye, terörle mücadele için sınır içi ve sınıt ötesi operasyonlara devam ediyor.
Terörü tamamen bitirmeye yönelik çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları ile teröristlere korku veriyor.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi.
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."