İçişleri Bakanlığı'ından yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 22 Mayıs saat 00.00 itibariyle başlayıp, 26 Mayıs 00.00 itibariyle sonlanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi duyurdu.

22-22 MAYIS'TA MARKETLER 23.00'E KADAR AÇIK OLACAK

Buna göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Yine genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.





PAZAR, PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ TÜM DÜKKANLAR KAPALI OLACAK

Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.