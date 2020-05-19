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- İçişleri Bakanlığı'ından yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ından yeni genelge
- AA
- 19.05.2020 - 20:47
İçişleri Bakanlığı, 22 Mayıs saat 00.00 itibariyle başlayıp, 26 Mayıs 00.00 itibariyle sonlanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi duyurdu.
22-22 MAYIS'TA MARKETLER 23.00'E KADAR AÇIK OLACAK
Buna göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
Yine genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.
PAZAR, PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ TÜM DÜKKANLAR KAPALI OLACAK
Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.
Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.