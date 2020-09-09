İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

İdlib'den acı haber geldi.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SEZGİN ERDOĞAN ŞEHİT OLDU

"Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile askeri yetkililer, Şehit Tuğgeneral Erdoğan’ın Esenler Mahallesi'ndeki baba evine giderek, acı haberi annesine bildirdi.

Şehidin evinde ambulans ve doktor hazır bekletildi.