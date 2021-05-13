İdlib'de gönüllü berberlerden bayram tıraşı

İdlib'de 2 gönüllü berber, Beşşar Esad rejiminin saldırılarından kaçarak çadırlara yerleşen ailelerin çocuklarına bayram tıraşı yaptı.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın en büyük mağdurları şüphesiz çocuklar.

Gözlerini savaşa açan binlerce çocuk, Suriye'nin İdlib kentinde derme çatma çadırlarda yaşıyor.

GÖNÜLLÜ BERBERLERDEN BAYRAM TRAŞI

Bayramların en buruk geçtiği yerlerden biri olan İdlib'de, 2 gönüllü berber ise çocukları traş ederek bir nebze olsun yüzlerini güldürerek bayram sevinci yaşamalarına yardımcı oluyor.

O berberlerden biri de Alae Safi.

Safi, kampta yaşayan çocukları mutlu etmek için tıraş ettiklerini söyledi.

Safi, kampta yaşayan ailelerin maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarına tıraş parası ayıramadıklarını belirtirken, şu sözleri de ekledi; "Bayram bitene kadar kamplarda yaşayan çocukları tıraş etmeye devam edeceğiz."

BİRKAÇ AYDIR TIRAŞ OLAMAMIŞ

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Maaratünnuman ilçesinden ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalarak çadıra sığınan, 10 yaşındaki Ahmed El Muhammed, "Bayramı saçlarımız tıraş edilmiş şekilde karşıladığımız için mutluyuz." dedi.

Birkaç aydır tıraş olamadığını vurgulayan Muhammed, gönüllü berberler sayesinde kendini biraz daha iyi hissettiğini belirtti.

İdlib'te gönüllü berberlerden kampta yaşayan çocuklara bayram tıraşı VİDEO



İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.