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    Iğdır’da çıplak elle balık tutuyor

    Ağrı Dağı'nın doğu eteklerinden çıkan ve Aras Nehri'nin bir kolu olan Karasu Çayı'nda çıplak elle balık tutan vatandaşı görenler şaşkına döndü.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 09:24
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    Iğdır’da çıplak elle balık tutuyor #1

    Amatör balıkçılar, Iğdır’ın Aralık ilçesinde bulunan Aras Nehri ve Karasu Çayı'nda balık tutarak günlerini geçiriyor.

    Balık tutmayı hobi haline getiren yöre halkı, hafta sonunu iple çekiyor.

    AMATÖR BALIKÇILAR BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR

    Karasu Çayı’nda bulunan ve yöre halkı tarafından 'Lakka' olarak bilinen yayın balığını tutmak için amatör balıkçılar adeta birbirleriyle yarışıyor.

    ÇIPLAK ELLE TUTUYOR

    Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı Karasu Çayı’nda Suat Çetindere, çıplak elle balık avlıyor. Nefesini tutarak suyun altına dalan Çetindere, kenarda bulunan sazlık ve çalı diplerindeki balıkları çıplak elle avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını adeta sevince boğuyor.

    Iğdır’da çıplak elle balık tutuyor #2

    KARNINDA YUMURTA OLAN BALIKLARI TUTMUYOR

    Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Suat Çetindere, “Iğdır’ın Aralık ilçesinde yaşıyorum. Evliyim ve iki çocuğum var. Balık tutmayı küçük yaşta öğrendim. Genelde eş dostla gider, balıkları elimle tutarım. Ufak tefek ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmam.” dedi.

    Iğdır’da çıplak elle balık tutuyor #3

    “ELEKTRİK VEREREK BALIK AVLAYANLAR VAR”

    Doğaya saygılı şekilde avlandığını dile getiren Çetindere, “Balık tutmayı zaman geçirmek ve hobi amaçlı yapıyorum. Gayet memnunum hayatımdan. Suya elektrik vererek illegal yollarla balık tutanlar var. Devletimiz bunlara göz açtırmasın.” şeklinde konuştu.

    Iğdır’da çıplak elle balık tutuyor #4

    “DOĞAYA VE BALIKLARA ZARAR VERMİYORUM”

    Güzel bir av gerçekleştiğini de belirten Suat Çetindere, “Yiyeceğimiz kadar avladık çok şükür fazlasına gerek yok. Benim bu yeteneğim Allah vergisi. Doğaya ve balıklara zarar vermeden avlanıyorum. Tuttuğum bu balık türü sarı sazandır. Yöre halkı bu balığa kızıl ala der. Bu yörede bulunan en tatlı balık türü ve lezzetli bir balıktır.” ifadelerini kullandı.

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