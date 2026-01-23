Iğdır’da tipiye rağmen iş makinelerine yaya rehberlik etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Iğdır genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası başlayan tipi, birçok köy yolunda ulaşımı aksattı. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Korhan Yaylası’na giden yol da yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tamamen kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yolun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ancak şiddetli tipi nedeniyle iş makineleri operatörleri güzergâhı net şekilde göremeyince farklı bir yöntem devreye alındı.

YAYA REHBERLİĞİNDE YOL AÇILDI

Özel İdare personeli, zorlu hava koşullarına rağmen yaya olarak yolda ilerleyerek iş makinelerine rehberlik etti. Rehberlik eşliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda kar temizleme işlemi tamamlandı.

Yoğun emek ve dikkatli çalışmanın ardından Korhan Yaylası yolu yeniden ulaşıma açılırken ekiplerin, bölgede olası yeni kapanmalara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.