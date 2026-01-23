Iğdır’da tipiye rağmen iş makinelerine yaya rehberlik etti

- Iğdır'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Korhan Yaylası yolu, yoğun çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
- İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava koşullarında yaya olarak iş makinelerine rehberlik etti.
- Ekipler, bölgede yeni kapanmalara karşı teyakkuz halinde beklemektedir.
Iğdır genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası başlayan tipi, birçok köy yolunda ulaşımı aksattı. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Korhan Yaylası’na giden yol da yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tamamen kapandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yolun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ancak şiddetli tipi nedeniyle iş makineleri operatörleri güzergâhı net şekilde göremeyince farklı bir yöntem devreye alındı.
YAYA REHBERLİĞİNDE YOL AÇILDI
Özel İdare personeli, zorlu hava koşullarına rağmen yaya olarak yolda ilerleyerek iş makinelerine rehberlik etti. Rehberlik eşliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda kar temizleme işlemi tamamlandı.
Yoğun emek ve dikkatli çalışmanın ardından Korhan Yaylası yolu yeniden ulaşıma açılırken ekiplerin, bölgede olası yeni kapanmalara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.