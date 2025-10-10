İhale ve açık satışları tek tıkla görüntüleyin! E-Devlet ihale ve açık satış sorgulama ekranı

Kamu hizmetlerinin dijital ortama taşıyan e-Devlet sistemi pek çok konuyu herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan sorgulamanızı sağlıyor.

Yüzlerce hizmete tek tıkla erişmenizi sağlayan bu sistem aynı zamanda devlet tarafından her yıl yapılan milyonlarca liralık mal, hizmet ve taşınmaz alım-satımlarına kolayca erişmenizi sağlıyor.

Uzun yıllarca bürokratik yollarla yürütülen bu işlemler artık vatandaşlar için tek tıkla istenilen her yerden erişebilir hale getirildi.

Son yıllarda sessizce yayına alınan “Devlet İhaleleri ve Açık Satışlar” hizmetiyle birlikte araçtan arsa satışına, gümrük mallarından taşınır eşyalara kadar binlerce ilan artık e-Devlet kapısı üzerinden herkesin erişimine açık halde bulunuyor.

DEVLET İHALELERİ NEDİR?

E-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetler arasında yer alan ve pek çok kişi tarafından bilinmeyen özellikler arasında yer alan “Devlet İhaleleri” modülü, kamu kurumlarının yaptığı mal ve hizmet ihalelerini, taşınmaz kiralamalarını ve satışlarını vatandaşların doğrudan erişebilmesine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Kimin, neyi, hangi bedelle aldığını veya sattığına dair bilgileri şeffaf hale getiren bu sistem sayesinde söz konusu bilgilerin herkes tarafından görüntülenmesi sağlanır.

Kamu İhale Kurumu (KİK) verileri doğrudan e-Devlet sistemine entegre edildiğinden herkes tarafından ihale süreçleri kolaylıkla takip edilebilir.

Bu sistemle birlikte vatandaş, açık artırma usulü satışları, araç, arsa, bina, konut, depo ve eşyaların satış ilanlarını, kurumların kira ve hizmet alımı ihalelerini ve ihale şartnamelerini tek platform üzerinden görüntüleyebilir.

E-DEVLET’TE İHALE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet mobil uygulaması veya www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden ihale sorgulama işlemi oldukça basittir.

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2. Arama kutusuna “Kamu İhale Kurumu – İhale Arama” yazın.

3. Açılan sayfada:

· İhale türü (satış, kiralama, hizmet alımı),

· Kurum adı,

· İhale tarihi,

· İl veya ilçe bilgilerini girin.

4. “Ara” butonuna tıklayın. Sistem, kriterlerinize uygun tüm ihaleleri listeler.

Her ilanın altında ise söz konusu ihalenin konusu, başlangıç ve bitiş tarihi, yaklaşık maliyeti, ihale usulü (açık, pazarlık, doğrudan temin) ve ihale dokümanı gibi bilgiler yer alır.

AÇIK SATIŞ NEDİR?

Pek çok kişinin bilgisi olmasa da devletin elinde satılmayı bekleyen binlerce araç, arsa ve eşya bulunur. Bu satışlar ise genellikle Tasfiye İşletme Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TCDD, PTT gibi kurumlar tarafından yapılır.

Bu satışlarda yer alan mallar ise, gümrükte bırakılan ürünlerden, kamusallaştırman artan taşınmazlardan, hacizli veya tasfiye edilmiş araçlardan, kamuya ait binalardan ve atıl durumda olan malikane, ofis eşyası, mobilya gibi mallardan oluşur.

Tamamen yasal ve herkese açık olan bu satışlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapacağınız sorgulamayla birlikte listelenen satış ilanların şartlarını kolaylıkla inceleyebilir ister şahıs isterseniz de şirket üzerinden teklif verebilirsiniz.

EN ÇOK İLGİ GÖREN İLANLAR HANGİLERİ?

E-Devlet platformu üzerinden “Devlet İhaleleri ve Açık Satışlar” hizmeti üzerinden erişebilen satış ilanları arasında en çok ilgi gören kategoriler şu şekilde:

1- Milli Emlak Satışları: Hazineye ait olan arsa, lojman, tarla ve bina gibi taşınmazlar bulunur. Bu ilanlara “Milli Emlak- Taşınmaz Satış İlanları” sayfasından erişebilirsiniz.

2- Tasfiye İşletme Genel Müdürlüğü Satışları: Gümrükte terk edilen mallar, ikinci el araçlar ve ithal ürünler bulunur. “Tasfiye İşletme Genel Müdürlüğü- Satış İlanları” sayfasında tüm satışlar listelenir.

3- TCCD ve PTT satışları: Kullanılmayan binalar, depolar, arazi ve hurda malzemelerin satışları yapılır.

4- İcra ve Mahkeme Satışları: İcralık araçlar, gayrimenkuller ve menkuller listelenir. Satışlar açık artırma usulüyle yapılır. Adalet Bakanlığı “e-Satış” portalı üzerinden erişilebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIK SATIŞA NASIL KATILINIR?

E-Devlet sistemi üzerinden yaptığın “Devlet İhaleleri ve Açık Satışlar” sorgulamasının ardından herhangi bir satış ilanı ilgini çektiyse, şu adımları izleyebilirsin:

1. İlan detay sayfasını aç.

2. “Katılım Şartnamesi” bağlantısına tıkla ve PDF’yi indir.

3. Şartnamede belirtilen teminat bedelini yatır.

4. Başvuru formunu doldur ve e-İmza veya mobil imza ile sisteme yükle.

5. Açık artırma tarih ve saatinde sisteme giriş yaparak teklif ver.

Bazı kurumlar artık çevrim içi ihaleye katılım da sunuyor. Örneğin Adalet Bakanlığı’nın e-Satış portalında evinden çıkmadan, canlı açık artırmaya teklif verilebiliyor.

MUTLAKA DİKKAT EDİN!

E-Devlet üzerinden yaptığınız sorgulama sonucunda listelenen ilanların katılım süresi farklı olduğundan katılım süresini kaçırmamanız gerekir.

Teminat bedeli yatırmadan yaptığınız başvuru geçerli sayılmaz. Satış şartnamesinde belirtilen her koşulun dikkatle okunması oldukça önemlidir.

Her kurumun ödeme ve teslim prosedürü farklı olabilir. Son olarak açık artırmada verdiğiniz teklif geri alınamayacağından teklif verirken dikkatli olmanız gerekir.

Satın aldığınız mallar kurumun belirlediği tarih ve adreste makbuz ibrazıyla teslim alınabilir.