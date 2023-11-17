İHH'dan çağrı: Gazze için infak vakti Kumbaracı4 Sanat Galerisi'nde satışa çıkarılacak eserlerin geliri, İHH aracılığı ile Gazze'ye bağışlanacak.

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Sivil katliama dönüşen saldırılarda 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 103 bin kişi yaralandı. Saldırılarda bin 500'den fazla ev ve iş yeri de yıkıldı.

İHH'dan Gazze için yardım kampanyası

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın girişimiyle Kumbaracı4 Türk ve İslam Eserleri Sanat Galerisi, İsrail saldırılarında mağdur olan Filistinliler için yardım kampanyası başlattı.

Galeri, 18 Kasım Cumartesi günü Instagram hesabından gerçekleştireceği açık artırmada elde edilecek gelirin tamamını Gazze'ye bağışlayacağını açıkladı.

Ünlü hattatları eserleri açık artırmaya çıkarılacak

Açık artırmada, Türk ve İslam sanatının önemli isimlerine ait hat eserleri satışa sunulacak. Eserler arasında, Mustafa Halim Özyazıcı, Hamit Aytaç, Hasan Rıza Efendi, Hulusi Efendi, Ahmed Karahisari gibi ünlü hattatlar tarafından yazılmış eserler yer alıyor.

Açık artırma, 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Kumbaracı4 Sanat Galerisi Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Açık artırmaya katılım nasıl olacak

Açık artırmaya katılmak için Kumbaracı4 Sanat Galerisi Instagram hesabını takip etmek ve açık artırma sırasında yapılan paylaşımlara yorum yaparak teklif vermek gerekiyor. En yüksek teklif veren kişi, eseri satın alma hakkını kazanacak.

Açık artırmanın geliri Gazze'ye bağışlanacak

Kumbaracı4 Sanat Galerisi, açık artırma sayesinde Filistin'deki sivillerin yaşadığı acıyı hafifletmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak istiyor. İHH da elde edilecek gelirle Gazze'de gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yardım çalışmaları yürütecek.