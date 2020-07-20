İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla neyi hedeflediğine dair bilgilendirici bir video yayınladı.

Türkiye, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da terör örgütlerine karşı başarılı mücadelesini sürdürüyor.

Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin zulmettiği sivil halkı korumak için girişilen mücadeleye zaman zaman uluslararası ve iç kamuoyunda itirazlar yükseliyor.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Irak'ta VİDEO

TÜRKİYE NEDEN IRAK'TA

İletişim Başkanlığı da Türkiye'nin PKK ve DEAŞ başta olmak üzere, bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadelesinin nedenlerinin anlatıldığı bir video hazırladı.

İletişim Başkanlığı videoyu "Türkiye, özellikle DEAŞ başta olmak üzere, Irak ve Suriye’de yürütülen terörle mücadeleye verdiği destekte olduğu gibi; bölgenin istikrarsızlaşmasını önlemek, ulusal güvenliğine karşı terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor." notuyla paylaştı.