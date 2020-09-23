Kocaeli'de yaşayan doğuştan işitme engelli Suriye uyruklu 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın işitme cihazından duyduğu ilk sese verdiği tepki duygulandırdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan işitme engelli Fatma Afaş'ın tedavisi eczacı Caner Göçmez tarafından yaptırıldı.

Testlerden geçirilen Fatma Afaş'a ilk defa özel bir kulaklık takıldı.

İlk kez ses duyan Fatma Afaş, önce çığlık ardından da ellerini havaya kaldırıp yüzünün gülmesi ailesini hem mutlu etti hem de duygulandırdı.

Kulaklık testini yapan Kevser Uyar'ın söylediklerini de zaman zaman tekrarlamaya çalışan Fatma, işitme cihazından gelen seslere ve müziklere elleriyle, gülümsemesiyle ve vücut işaretleriyle eşlik etti.

İlk kez duyan Suriyeli Fatma'nın sevinci VİDEO

"ALLAH EMEĞİ GEÇENLERDEN RAZI OLSUN"

Fatma'nın ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen halası Eymen Afaş, "Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Şimdi Fatma çok mutlu. İlk defa duydu, Allah emeği geçenlerden razı olsun. İlk sesi duyduğunda ellerini salladı. Bende çok mutlu oldum, mutluluktan ağlıyorum. Ben konuşmasını da istiyorum, inşallah ileride o da olacak" dedi.

KONUŞMA YETİSİ KAZANDIRILACAK"

Uygulanan tedavilerin ardından Fatma'nın işitme cihazıyla artık duyabildiğini, rehabilitasyon merkezine gitmesi durumunda konuşma yetisinin biraz olsun kazandırılabileceğini belirten Kevser Uyar, "Fatma bize geldiğinde, işitme testiyle çok ileri derecede bir işitme kaybı olduğunu fark ettik. Biz yapılan bu uygulamaya göre bir pediatrik cihaz uygulaması yaptık Fatma'ya. Yaptığımız çalışmalarda başarılı sonuçlar aldık ve Fatma şu an gayet güzel bir şekilde duyuyor. Tabii doğuştan işitme engelli olduğu için Fatma'nın konuşma yetisi yok. Bundan sonraki süreçler de takip edilecek, rehabilitasyon merkezine giderek konuşma yetisini biraz da olsun kazandırabiliriz Fatma'ya. Şu an amacımız Fatma'nın yaşamını bir şekilde idame ettirebilmesini sağlamak. Sesleri duyabilmesini, hayata karışabilmesini hem sosyal alanda hem eğitim alanında hayatını devam ettirebilmesi bizim için önemli" diye konuştu.