Muhalefette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tartışmaları

Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan Alçı eleştirilerine karşı meydan okuması ortalığı karıştırdı. Mansur Yavaş ise paylaşım yapmadığı için hedefte.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna Nagehan Alçı’yı da davet etmesi büyük tartışmalara neden oldu.

İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen; Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Levent Üzümcü, Atilla Taş, Athena Gökhan gibi birçok ünlü tepkisini dile getirdi.

Eleştirilere İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi. Ongun, 200-300 kişinin tartıştığı bir konu olduğunu, fotoğrafın büyüğüne baktıklarını söyledi.

Bu cevap tepkileri dindirmezken Ekrem İmamoğlu’nun bir açıklama daha geldi.

Parmak sallayarak konuşan İmamoğlu,

"Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum"

"Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir.

Benimle aynı düşündüğünü aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider.

Şunun için bunu söylüyorum. Küçük detaylar üzerinden davayı güden insan ya da yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

30 bin takipçi kaybetti

İmamoğlu’nun bu sözleri tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

İBB Başkanı kısa süre içerisinde Twitter’da yaklaşık 30 bin takipçi kaybetti.

İmamoğlu ile ilgili tartışmalar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden de bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Enver Aysever, Mansur Yavaş’ın Deniz Gezmiş için neden paylaşım yapmadığını sorguladı.

MHP kökenli Mansur Yavaş, Deniz Gezmiş için Twitter’dan hiçbir paylaşım yapmamıştı.

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu’na tepki - Haberi için tıklayın