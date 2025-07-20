IQ testi: Resimde toplam kaç hayvan var? 7 saniyede bulan dahi çıkıyor

Optik illüzyonlar, gözle gördüğümüz ile beynimizin algıladığı arasındaki farkı ortaya koyan şaşırtıcı görsel oyunlardır.

Işık, renk, desen ve perspektifin etkisiyle gerçeklik algımızın değiştiği bu yanılsamalar, yalnızca eğlenceli değil aynı zamanda bilimsel olarak da oldukça değerlidir.

Gerçek, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere üç temel türü bulunan optik illüzyonlar, insan beyninin görsel verileri nasıl yorumladığını anlamamıza yardımcı olur.

Özellikle psikoloji ve nörobilim alanında kullanılan bu görseller, gözlem becerilerini geliştirmek ve dikkat seviyesini artırmak için de ideal bir araçtır.

Bu testte toplam kaç tane hayvanın olduğunu 7 saniye içinde bulmanız gerekiyor. Hazırsanız, başlayın!

Yukarıdaki görselde birden fazla hayvan figürü gizleniyor.

Sadece 7 saniyede kaç hayvan olduğunu tespit etmeniz isteniyor.

Bu test, IQ seviyeniz ve düşünme becerilerinizi artıracak.

Bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.