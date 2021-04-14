Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesinde 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine roketli saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi. Atılan 3 roketin bir tanesi üs bölgesine, diğer ikisi köy bölgesine isabet etti.

Üs bölgesinde görev yapan 1 asker şehit düşerken, köyde yaşayan bir çocuk da yaralandı.

SALDIRIDA 1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ, 1 ÇOCUK DA YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.

"BÖLGEDE BİR SİHA GÖREVLENDİRİLMİŞ, GEREKLİ TEDBİRLER DERHAL ALINMIŞTIR"

Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BARZANİ'DEN BİLGİ ALDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Barzani, Erbil ve Başika saldırıları hakkında bilgi verdi, Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.









