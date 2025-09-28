İranlı aktivistten İstanbul'dan Gazze'ye destek yürüyüşü

İranlı doktora öğrencisi Somayeh Moghadam (Nazenin), Gazze’ye destek amacıyla “March of Yunus / Yunus, Barış ve İnsanlık Yürüyüşü” adıyla Üsküdar’dan Kudüs’e yürüyüşe başladı. Moghadam, yürüyüş öncesi Üsküdar Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

"SIRADANLAŞMIŞ KÖTÜLÜĞE DUR DEMEK"

Moghadam, yürüyüşüne ilham veren hikâyeyi Hz. Yunus örneğiyle anlattı; insanların vicdanına dönmesi gerektiğini vurguladı:

"Bu yürüyüş, dünya halkına seslenerek bu sıradanlaşmış kötülüğe ‘dur’ demektir. Hiçbir çocuk, hiçbir yerde böyle bir katliamı hak etmiyor"

"TEK BAŞIMA BAŞLAMADIM"

Yaklaşık 7 yıldır İstanbul’da yaşayan ve özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktorası yapan Moghadam, tek başına başlamadığını, desteğe açık olduğunu belirtti; insanlığın ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

İSTANBUL'DAN KUDÜS'E YÜRÜYECEK

Moghadam, yürüyüşün Türkiye içindeki güzergâhını açıkladı: İstanbul’dan sonra İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Hatay duraklarının planlandığını; oradan uluslararası bir destek sağlanırsa karayolu veya denizyolu üzerinden Beyrut, Şam, Amman hattıyla Filistin sınırlarına ve nihayetinde Kudüs’e ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

BARIŞ ÇAĞRISI: "SİLAHLAR SUSSUN, İNSANLIK UYANSIN"

Moghadam, açıklamasında silahlanmanın ve şiddetin normalleşmesine tepki göstererek, “Silahlar sussun ve insanlık uyansın” çağrısı yaptı. Yürüyüşün amacının insanları bir araya getirip masum çocukların hayatlarına sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

DESTEK VE ULUSLARARASI HEDEF

Moghadam, hareketin uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu ve cumhurbaşkanlığı makamı dahil ilgili mercilerin desteklemesi hâlinde rotayı genişletmeyi planladığını belirtti. Yürüyüşün, geçmişte üç din tarafından kullanılan ibadi rotaları anımsattığını ve bu nedenle İstanbul–Kudüs hattının sembolik önem taşıdığını sözlerine ekledi.