İş adamı Hacı Ahmet Gür hayatını kaybetti

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı Hacı Ahmet Gür'ün vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı iş adamı Hacı Ahmet Gür vefat etti.

Rize'nin Güneysu ilçesi eşrafından Hafız Ahmet Gür’ün torunu, Hacı Mustafa Gür’ün de oğlu olan eğitim gönüllüsü hayırsever Gür'ün vefat haberi sevenlerini üzdü.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Gür'ün cenaze töreninin 10 Ekim pazar günü Üsküdar Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacağı bildirildi.

Gür'ün cenazesi sevenleri ve dostlarının katılımıyla öğlen namazını müteakkiben kılınacak namazın ardından Çavuşbaşı Aile Mezarlığı'na defnedilecek.