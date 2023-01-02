İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı

Yükleme sırasında konteynerlerle batan gemi, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda su yüzeyine çıkarılarak yüzdürüldü. Geminin bakım için nereye gönderileceği ise açıklanmadı.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki “Limak Port İskenderun 4” nolu rıhtıma 18 Eylül günü yükleme yapmak üzere yanaşan 'Sea Eagle' isimli gemi önce yan yattı, ardından bir süre sonra sulara gömüldü.

50 personel çalıştı

88,6 metre uzunluğunda ve 15,7 metre genişliğindeki geminin sudan çıkartılması için açılan ihaleyi alan firma, kasım ayı başlarında 15’i dalgıç toplam 50 personelle çalışma başlattı.

Gemi dipten çıkarıldı

Ekipler, duba ve tekneler kullanarak hazırlıklarını tamamlayıp, gemiyi dipten çıkarıp yüzdürdü.

DHA’nın haberine göre; yaklaşık 2 aylık çalışma ile çıkartılan geminin, bakım için nereye gönderileceği ise açıklanmadı.