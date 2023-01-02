Petrol
86
3.04%
Euro
19.992
-0.18%
Dolar
18.7162
0.08%
Altın
1.098
0.19%
Borsa
5660
2.73%
Bitcoin
318.692
1.09%
BTXN Coin
6.14
-0.32%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı

    Yükleme sırasında konteynerlerle batan gemi, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda su yüzeyine çıkarılarak yüzdürüldü. Geminin bakım için nereye gönderileceği ise açıklanmadı.
    • 02.01.2023 - 18:00
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı

    Hatay’ın İskenderun ilçesindeki “Limak Port İskenderun 4” nolu rıhtıma 18 Eylül günü yükleme yapmak üzere yanaşan 'Sea Eagle' isimli gemi önce yan yattı, ardından bir süre sonra sulara gömüldü.

    50 personel çalıştı

    88,6 metre uzunluğunda ve 15,7 metre genişliğindeki geminin sudan çıkartılması için açılan ihaleyi alan firma, kasım ayı başlarında 15’i dalgıç toplam 50 personelle çalışma başlattı.

    Gemi dipten çıkarıldı

    Ekipler, duba ve tekneler kullanarak hazırlıklarını tamamlayıp, gemiyi dipten çıkarıp yüzdürdü.

    DHA’nın haberine göre; yaklaşık 2 aylık çalışma ile çıkartılan geminin, bakım için nereye gönderileceği ise açıklanmadı.

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #1

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #2

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #3

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #4

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #5

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #6

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #7

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #8

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #9

    İskenderun Limanı’nda batan gemi su yüzüne çıkarıldı #10


    Yılın ilk gününde dolar kaç TL?
    Gündem

    Yılın ilk gününde dolar kaç TL?

    Ankara su kesintileri! 2 Ocak hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ ilçe ilçe duyurdu!
    Yaşam

    Ankara su kesintileri! 2 Ocak hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ ilçe ilçe duyurdu!

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir