İskenderun'da kalp krizi geçiren sözleşmeli er şehit oldu

Geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un cenazesi, baba ocağı Kars'a getirildi.

Kars'ta yaşayan Nezaket-Erhan Soy çiftinin 4 çocuğundan biri olan Volkan Soy, 1 Kasım 2019'da vatani görevini yapmak üzere İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'na gitti.

Vatani görevi sonrası Volkan Soy, sözleşmeli er olarak Uluçınar Özel Eğitim Merkezi'nde göreve başladı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Burada görevini sürdüren Volkan Soy, 14 Ekim günü geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Şehit askerin cenazesi, askeri uçakla bugün akşam saatlerinde baba ocağı Kars'a getirildi.

Şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy'un bayrağa sarılı cenazesini Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, askeri ve mülki erkanın yanı sıra ailesi karşıladı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kars Harakani Havalimanı'ndaki törende özgeçmişi okunan şehit asker için müftü Yusuf Eviş tarafından dua edildi. Buradaki törenin ardından şehit askerin cenazesi Akyaka ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit asker, yarın yapılacak törenin ardından Büyük Durduran köyünde toprağa verilecek.

































