İSKİ Genel Müdürü açıkladı: İstanbul’da musluk suyu içilebilir

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, “Eğer konutunuzda depo ve borular eskimemişse, kirlilik yaratmıyorsa musluk suyunu rahatça içebilirsiniz” dedi.

15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da musluklardan akan su, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) su laboratuvarlarında test ediliyor.

Bu laboratuvarlarda, musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında; ham su kaynaklarındaki su kalitesi mikrobiyolojik açıdan gözlemleniyor.

İSKİ laboratuvarında ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabiliyor.

100 FARKLI NOKTADAN NUMUNE ALINIYOR

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, megakentin şebeke suyu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İSKİ'nin laboratuvar ünitesinde şehre verilen içme suyunun her gün 100 farklı noktadan numune alınarak analiz edildiğini dile getiren Mermutlu, “İlk olarak gelen suya pH, bulanıklık, amonyak gibi parametrelere bakılmaktadır. Ardından bu numuneler bilgisayarlı cihazlarımızla daha ileri daha hassas analizlere tabi tutulmaktadır. Bu laboratuvarımız 2007 yılında TÜRKAK tarafından akredite edildi. Yaklaşık 170 parametreye bakabilmekteyiz. Akredite laboratuvardan çıkan sonuçlar, dünyanın her yerinde geçerli oluyor. Bu cihazla biz suya tat ve koku veren zararlı maddelerin analizlerini yapıyoruz.

İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz VİDEO

“TEST ETTİĞİMİZ SUYUMUZU RAHATLIKLA İÇEBİLİYORUZ”

Milyarda bir mertebede suyun içerisinde kirletici olup olmadığını tespit ediyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarında da suyun kirlenme ihtimaline bakıyoruz. Yönetmelikte bunun 0 olması istenir. Biz burada günde 100 numuneye bakıyoruz. Burada tespitleri yapılıyor ardından kamera altından da inceliyoruz. Eğer depolarımızda ya da abone depolarımızda bir kirlilik varsa, o depoları temizliyoruz. Şebeke hatlarında kirlilik varsa, o şebeke hatlarını boşaltıp yıkıyoruz. Mikrobiyolojik analiz yaptığımız ve test ettiğimiz suyumuzu rahatlıkla içebiliyoruz.” dedi.

“DEPO VE TESİSATLAR TEMİZLENİRSE…”

Yılda yaklaşık 25 bin numune ve 96 farklı parametrede 300 bin analizin yapıldığını belirten Raif Mermutlu, şebeke suyunu vatandaşların rahatlıkla içebileceğini ifade etti.

Mermutlu depolardaki ve tesisatlardaki bakımların yapılması gerektiğini belirterek, “Biz kamu kurumu olarak içilebilir nitelikte suyu üretmekle yükümlüyüz. Bizim suyumuz bütün parametrelere uygun. Suyun içerisindeki kirleticileri çok hassas bir şekilde ölçüyoruz. Eğer vatandaşımızın deposu 6 ayda bir düzenli yıkanıyorsa, tesisatları yeniyse bizim suyumuzu rahatlıkla içebilirler. Eğer depolar kirliyse bu durumda bakteri üremesi oluyor, tat kokuda değişimler oluyor, çamur birikmesi oluyor. Tesisatlar eğer eski kurşun borularsa onun içerisinde de pas oluşuyor. Bundan dolayı vatandaş içmeyi tercih etmiyor. Biz şebekedeki kontrolleri sürekli yapıyoruz ama vatandaş da kendisine düşen taraftaki yükümlülüklerini yerine getirirse suyu rahatlıkla içebilir.” diye konuştu.

Mermutlu, daha sonra çeşmeden akan suyu bardak ile içti.