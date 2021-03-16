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    İŞKUR'dan çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmalara destek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları destekleyeceklerini açıkladı.
    • AA
    • 16.03.2021 - 01:52
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    İŞKUR'dan çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmalara destek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin istihdam konusundaki fikirlerini önemsediklerini ifade etti.

    Akademik Çalışma Programı ile çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

    BAŞVURU ALIMI 14 NİSAN'A KADAR

    "Programa başvuru için bölüm sınırlaması yok. akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden başlayan başvurular, 14 Nisan 2021'ye kadar devam edecek. Çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak akademik çalışmalara destek veriyoruz. Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler."

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