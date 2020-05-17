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    İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

    İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

    Sosyal medya üzerinden, İslam'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan Fırat Erez, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 16:48
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    İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

    Antalya'da yaşayan ve fotoğrafçı olan Fırat Erez, Twitter hesabı üzerinden, İslamiyeti, Hz. Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan bir mesaj yayınladı.

    Erez'in ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulundu.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, tepki toplayan bu paylaşımın ardından, Fırat Erez hakkında soruşturma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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