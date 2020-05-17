İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

Sosyal medya üzerinden, İslam'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan Fırat Erez, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Antalya'da yaşayan ve fotoğrafçı olan Fırat Erez, Twitter hesabı üzerinden, İslamiyeti, Hz. Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan bir mesaj yayınladı.

Erez'in ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, tepki toplayan bu paylaşımın ardından, Fırat Erez hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.