İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nu eleştirdi

FOX TV sunucusu Küçükkaya, T3 Vakfı ve İBB arasındaki protokolün tek taraflı feshedilmesi konusunda, Selçuk Bayraktar'ı haklı bularak, muhalefeti iyiye iyi demeye çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) bağış ve tahsis yapıldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, iddiaları yalanlamış, İBB'yi konu hakkında açıklama yapmaya, yalana ortaklık etmemeye davet etmişti.

Bayratar'ın bu çağrılarına İBB'den yanıt gelmeyince de vakıf, belediye ile olan protokolü tek taraflı olarak feshetmişti.

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FOX TV'de Çalar Saat isimli sabah programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya konuyu programına taşıyarak, konu hakkında yorum yaptı.

"KİŞİNİN NE YAPTIĞINA BAKMANIZ GEREKİYOR"

Küçükkaya, haberi anons ettikten sonra, " Burada muhalefete yine içimden gelen bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burada yanlış yapıyorsunuz. Açık söyleyeyim. Meselenin ne kadar farkındasınız. Olayın, Bayraktar'ın yaptığının.. Şunun damadı bunun.. Oraları geçelim. Yaptığı işe bakın kişinin. Buradan Muhalefete ve muhalefetin belediye başkanlarına yine içtenlikle şunu söylemek istiyorum; Belli kalıplarla, klişelerle, ezberlerle iş yapmamalıyız. Kişinin ne yaptığına bakmanız gerekiyor. Bayraktar gerçekten büyük işler yapıyor. Ben vatan için önemli işler yaptığını gördüm." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı, İBB protokolünü feshetti



