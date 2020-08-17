İsmail Saymaz Hilton'da evlendi

İstanbul Hilton’da düğünü iki kez ertelenen gazeteci İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar, dün akşam dünyavine girdi.

Şeyda Sayar ile geçen yıl nişanlanan gazeteci İsmail Saymaz, dün akşam İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Hilton'da düzenlenen düğüne; Sayar ve Saymaz’ın ailesinin yanı sıra yakın çevresi, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP PM üyesi Gökan Zeybek, dahil siyaset ve medya camiasından pek çok kişi katıldı

HİLTON'DAKİ DÜĞÜN 2 KEZ ERTELENMİŞTİ

Saymaz çiftinin, Aydın Doğan'a ait İstanbul Hilton’da yapılan düğünü, daha önce pandemi nedeniyle daha önce 2 kez ertelenmişti.

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