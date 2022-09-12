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İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

Adalet Bakanlığı tarafından ismi değiştirilen Silivri Cezaevi'nin "Marmara Cezaevi" olarak düzenlenen yeni tabelası ekipler tarafından değiştirildi.