İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Adalet Bakanlığı tarafından ismi değiştirilen Silivri Cezaevi'nin "Marmara Cezaevi" olarak düzenlenen yeni tabelası ekipler tarafından değiştirildi.
- 12.09.2022 - 17:59
- Güncelleme : 12.09.2022 - 19:25
Silivri Cezaevi, İstanbul'da olması sebebiyle Türkiye'nin en bilinen ceza infaz kurumlarından biri.
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin cezaevi ile anıldığını gerekçe göstererek kurumun adının “İstanbul Batıkapısı” olarak değiştirilmesini talep etmişti.
Yeni ismi Marmara Cezaevi oldu
Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçe, dikkate alınarak işleme konuldu. Başvuruyu değerlendiren bakanlık yetkilileri, kurumun isminin "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararını aldı.
Tabelası değişti
Bugün cezaevine giden ekipler, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.