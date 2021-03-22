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    İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan dönüşe geçti

    Geçtiğimiz hafta Karadeniz yönünde ilerleyen İspanya Ssavaş gemisi, bugün de Marmara Denizi'ne doğru yol alarak Boğaz'dan geçti.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:27
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    İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan dönüşe geçti

    İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti.

    Gemi, bugün saat 12.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI

    Savaş gemisinin Boğaz geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik ederken, geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

    İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan dönüşe geçti VİDEO

    İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı ndan dönüşe geçti #1

    İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı ndan dönüşe geçti #2

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