İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan dönüşe geçti
Geçtiğimiz hafta Karadeniz yönünde ilerleyen İspanya Ssavaş gemisi, bugün de Marmara Denizi'ne doğru yol alarak Boğaz'dan geçti.
- DHA
- 22.03.2021 - 17:19
- Güncelleme : 22.03.2021 - 17:27
İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e geçmişti.
Gemi, bugün saat 12.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI
Savaş gemisinin Boğaz geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik ederken, geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.
İspanya savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan dönüşe geçti VİDEO