Isparta’da ev yangını geceyi aydınlattı Isparta’da çıkan ev yangınında alevler geceyi aydınlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınan yangında şans eseri yaralanan olmadı.

İHA

Isparta'da gece saatlerinde Doğancı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Güçlükle kontrol altına alındı

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Şans eseri yaralanan olmadı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan yardımcısı Fahrettin Gözgün, Uğur Büyükçulcu, muhtarlar, Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, çıkan yangında şans eseri yaralanın olmadığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)