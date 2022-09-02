Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi
Isparta'da bir tarlada 242 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 02.09.2022 - 18:18
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Senirkent ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Büyükkabaca beldesi Çukuryeri mevkiinde bir tarlaya yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı.
242 kök kenevir ele geçirildi
Ekipler, belirtilen adreste bulunan 5 şüpheli şahsa ait tarlada, boyları 1 ila 3 metre arasında 242 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
İHA'nın haberine göre şüpheliler A.G. (57), S.G. (79), A.A. (75), K.G. (81) ve M.G (56) hakkında adli işlem başlatıldı.