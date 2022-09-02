Petrol
94.11
1.89%
Euro
18.2613
0.86%
Dolar
18.2175
0.12%
Altın
1.005
1.24%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
373.139
2.44%
BTXN Coin
4.56
-3.59%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi

    Isparta'da bir tarlada 242 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • 02.09.2022 - 18:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi

    Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Senirkent ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Büyükkabaca beldesi Çukuryeri mevkiinde bir tarlaya yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı.

    242 kök kenevir ele geçirildi

    Ekipler, belirtilen adreste bulunan 5 şüpheli şahsa ait tarlada, boyları 1 ila 3 metre arasında 242 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

    5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre şüpheliler A.G. (57), S.G. (79), A.A. (75), K.G. (81) ve M.G (56) hakkında adli işlem başlatıldı.

    Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi #1

    Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi #2


    İlginizi Çekebilir

    1 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
    Gündem

    1 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Antalya'da, beton mikseri yıkayıp çevreyi kirleten şoförlere ve şirkete ceza
    3. Sayfa

    Antalya'da, beton mikseri yıkayıp çevreyi kirleten şoförlere ve şirkete ceza

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir