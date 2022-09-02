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Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi

Isparta’da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi

Isparta'da bir tarlada 242 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.