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    Isparta'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi, bankta oturup sigara içti

    Isparta'da tartıştığı arkadaşını bacağından bıçakla yaralayıp bankta sigara içen Murat K. "Fazla çay meselesi yüzünden bıçakladım" dedi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 00:03
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 00:59
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    Isparta'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi, bankta oturup sigara içti

    Saat 21.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak’ta meydana gelen olayda,  kahvehane işletmecisi Murat K. ile arkadaşı Şükrü Y. arasında tartışma çıktı.

    ARKADAŞINI BACAĞINDAN BIÇAKLADI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.’yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    BANKTA OTURUP SİGARA İÇTİ

    Şükrü Y.’yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.’yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

    Isparta'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi, bankta oturup sigara içti VİDEO

    Isparta da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi, bankta oturup sigara içti #1

    FAZLA ÇAY İÇME KONUSU YÜZÜNDEN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

    Murat K., gazetecilerin ‘neden arkadaşınızı bıçakladınız sorusuna “Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım” diyerek yanıt verdi. Öte yandan Murat K.’nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.’yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

    Isparta da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi, bankta oturup sigara içti #2

    Isparta da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan kişi, bankta oturup sigara içti #3

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