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    Isparta’nın Çandır köyünde okullar tatil edildi

    Artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle Çandır köyünde eğitime 5 gün süreyle ara verildi.
    • 07.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 10:16
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    Isparta’nın Çandır köyünde okullar tatil edildi

    Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyünde, eğitime 5 gün süreyle ara verildi…

    Kararı, İl Hıfzıssıhha Kurulu aldı.

    Grip vakaları arttı, ara verildi

    DHA'da yer alan habere göre Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ara kararının, gribal enfeksiyon vakalarının artması nedeniyle alındığı belirtildi.

    5 gün okul yok

    Kaymakamlığın açıklamasında, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 9 nolu kararına istinaden ilçemiz Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık 2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.” denildi.


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