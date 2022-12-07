Isparta’nın Çandır köyünde okullar tatil edildi
Artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle Çandır köyünde eğitime 5 gün süreyle ara verildi.
- 07.12.2022 - 10:06
- Güncelleme : 07.12.2022 - 10:16
Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyünde, eğitime 5 gün süreyle ara verildi…
Kararı, İl Hıfzıssıhha Kurulu aldı.
Grip vakaları arttı, ara verildi
DHA'da yer alan habere göre Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ara kararının, gribal enfeksiyon vakalarının artması nedeniyle alındığı belirtildi.
5 gün okul yok
Kaymakamlığın açıklamasında, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 9 nolu kararına istinaden ilçemiz Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık 2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.” denildi.