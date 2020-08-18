İsrail, Arap prensleri ülkeye davet ediyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımları atması sonrası gözler S.Arabistan'a çevrildi. İsrail iki ülkenin veliaht prenslerini ülkesine bekliyor.

İsrail'in gündemi Arap ülkeleriyle normalleşme...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e, Filistin kararı sonrası İsrail kucak açtı.

BAE'nin, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olması sonrası gözler 4.ülkeye çevrildi.

SIRADA SELMAN VAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Washington'dan, dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, BAE'den sonra diğer birçok ülkenin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda "gemiye bineceğini" söylerken bir sonraki ülkenin Suudi Arabistan olduğunu belirtti.

O’Brien: S.Arabistan, İsrail'le normalleşecek sıradaki ülke olabilir İZLE

İSRAİL CUMHURBAŞKANI, ZAYED'İ ÇAĞIRDI

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'e Batı Kudüs'ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdiğini belirtti.

Mesajında, Arapça olarak hazırlanan davetiye mektubunu da paylaşan Rivlin, "Ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın, bizimle bölge halkları arasında güven inşa etmeye ve bu güveni güçlendirmeye, ekonomik faydaya ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.

Rivlin'in, bir sonraki daveti de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yapacağı iddia edildi.