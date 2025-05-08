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İHA

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilajın tekrar görülmesi endişeleri artırdı.

İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü.

TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden oldu.

Deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su nedeniyle oluşuyor.