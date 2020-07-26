İstanbul Boğazı'nda yatta maskesiz eğlenceye izin

Sokakta maske takmayanlara para cezası kesilirken yatlardaki maskesiz eğlencelere ses çıkarılmıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarındaki sınırlandırmalar nedeniyle, eğlence sektöründe yeni arayışlar başladı.

Fakat bu yeniliklerde kurallar hiçe sayılıyor.

YAT PARTİLERİNDE MASKESİZ EĞLENCE

Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Görüntülerde Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor.

Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

İstanbul Bağazı'nda yatta maskesiz eğlenceye izin İZLE