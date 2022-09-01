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    İstanbul Bebek'te kargo gemisi karaya oturdu

    İstanbul Bebek'te kargo gemisi karaya oturdu

    İstanbul Bebek'te Ukrayna'dan gelen kargo gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkları olay yerine sevk edildi.
    • 01.09.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 22:45
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    Ukrayna’dan İstanbul’a gelen 173 metre boyundaki LADY ZEHMA adlı kargo gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı.

    Gemi kıyıya 100 metre kala durdu

    Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrendildi.

    Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi.

    Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

    Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı.

    İstanbul Bebek'te kargo gemisi karaya oturdu VİDEO

    İstanbul Bebek te kargo gemisi karaya oturdu #1

    İstanbul Bebek te kargo gemisi karaya oturdu #2

    İstanbul Bebek te kargo gemisi karaya oturdu #3

    İstanbul Bebek te kargo gemisi karaya oturdu #4


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