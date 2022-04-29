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İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs de kaza yapan araçlara çarptı.