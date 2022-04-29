İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs de kaza yapan araçlara çarptı.
- 29.04.2022 - 19:05
- Güncelleme : 29.04.2022 - 19:15
Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.
İHA'nın haberine göre, yaralıların olduğu kazada, ekipler kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor..
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı VİDEO
Ayrıntılar geliyor..