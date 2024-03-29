İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine arıza engeli

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı gemi trafiğinin bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kandilli önlerinde arıza yaşadı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.
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