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    İstanbul Boğazı’nı denizanaları istila etti

    Sarıyer sahili denizanalarıyla doldu. Sahili beyaza bürüyen denizanaları drone ile görüntülenirken, bu anlara tanıklık edenler, şaştı kaldı.
    • 04.01.2023 - 09:45
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:54
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    İstanbul Boğazı’nı denizanaları istila etti

    İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşı karşıya…

    Özellikle Sarıyer sahili, büyük-küçük denizanalarıyla beyaza büründü.

    Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı.

    Gören şaştı, kaldı

    Sahildeki bu görüntü, vatandaşları hayrete düşürdü.

    Çevre sakinleri, denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi.

    İstanbul Boğazı’nı denizanaları istila etti VİDEO

    “Herhalde pislikten oluyor”

    Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, “Sahiller pislik dolu ama denizanaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız.” dedi.

    İHA’ya konuşan Süheyla Türkyılmaz ise “Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil.” diye konuştu.

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