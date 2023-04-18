İstanbul Çekmeköy'de iki kişi sokak ortasında birbirine silahla saldırdı İstanbul Çekmeköy'de dün akşam saatlerinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı çatışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA İstanbul'da sokak ortasında yaşanılan silahlı çatışma, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.. Dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. İkisi birden silah çekerek bir birine ateş etmeye başladı. Polis yerde çok sayıda kovan buldu Olayda ölen yada yaralanan olmazken taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında yerde çok sayıda kovan bulundu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.