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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Fatih Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji bölümünde yangın çıkarken, hastalar tahliye edildi ve yangın söndürüldü
- İHA
- 22.06.2020 - 23:04
Fatih Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine gelen ekipler hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
İstanbul Valiliği yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, alınan ilk bilgilere göre yaralanan veya hayatını kaybeden kimsenin olmadığını bildirdi. Hastane havadan da görüntülendi.