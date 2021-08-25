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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.
    • AA
    • 25.08.2021 - 03:05
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 03:06
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

    35 POLİS MÜDÜRÜN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

    Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

    Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

    GÖREV YERİ DEĞİŞEN BAZI MÜDÜRLER

    İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü nde görev değişimleri #1

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