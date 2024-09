İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde oryantasyon eğitimlerini tamamlayan 30. dönem polis memurlarına hitap etti

. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni katılan personelin yer aldığı tören, saygı duruşu ile başladı.

Aktaş, konuşmasında teşkilatın yeni üyelerine başarılar dileyerek, emniyet teşkilatının bir parçası olmanın önemini vurguladı.

"İSTANBUL, MEDENİYETİMİZİN BAŞ TACIDIR"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, teşkilatın yeni üyelerine yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosuna katılan 2.177 polis memurumuza yönelik düzenlenen oryantasyon eğitiminde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul’da göreve başlayan değerli meslektaşlarım, her birinizi tebrik ediyorum. Göreviniz vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlar getirsin. Büyük bir metropolde, İstanbul’da göreve başlayacaksınız. Yolunuz açık olsun. Polis teşkilatımız, şan ve şerefle dolu geçmişiyle ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek gibi tarihi görevler üstlenmiştir. 10 Nisan 1845’ten bu yana, edindiğimiz bilgi ve deneyimle her geçen gün kendimizi geliştirerek dünyanın en modern teşkilatları arasında yer aldık. Yeni mezun genç meslektaşlarım, İstanbul, medeniyetimizin baş tacıdır. Avrupa’nın en kalabalık, dünyanın ise 15. en büyük şehri olup kültür, sanat, eğitim, üretim, finans ve turizmin merkezidir. 17 milyon nüfusu olan ilimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla 39 ilçede, 139 polis merkezi ve 6 kalekolda, 56.500 personelimizle, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, bu güzel şehirde milletimize en iyi hizmeti sunmak için üstün bir gayretle çalışırken, terör örgütleri, organize suç grupları, zehir tacirleri ve diğer suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

"BU AĞIR SORUMLULUK, BAYRAK VE MİLLET SEVGİSİYLE TAŞINABİLİR"

İstanbul’un 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehrimizin güvenliğini sağlamada her birimizin sürekli olarak uyum sağlaması gerektiğini unutmamalıyız. Her gün, ilk günkü titizlik, disiplin ve kararlılıkla görevimizi yerine getirmeliyiz. Tarihimizde yaşadığımız kritik olaylar, bu kutsal görevde asla gevşemeye yer olmadığını ve her an tetikte olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yeni mezun meslektaşlarımızdan büyük beklentilerimiz var. Aldığınız eğitimler ve birikimlerle emniyet teşkilatımıza önemli katkılarda bulunacağınızı umuyoruz. Sizler, devletimizin yasal gücünü temsil eden, milletimizin hizmetinde olan bireylersiniz. Yetkilerinizi kanunlardan alarak, adaleti ve iyiliği kendinize rehber edinerek görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize olan inancımız tamdır.



Bu mesleği yürütürken, adalet, cesaret ve şefkatle donanmış olmalısınız; masum ve mazlumlara karşı şefkatli, şer odaklarına karşı ise kanunlar çerçevesinde sert ve kararlı olmalısınız. Türk milletinin cesur evlatları olarak, hayatınızı masumların huzuru ve güvenliği için adamak, bayrak ve millet sevgisini kalbinizde sürekli olarak taşımanız gereken bir sorumluluktur. Bu düşüncelerle, siz değerli meslektaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyor, görevlerinizde üstün başarılar elde etmenizi temenni ediyorum.