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İHA

Ankara’da anaokulu önünde korku dolu anlar..

Yenimahalle’de bir anaokulunun önüne gelen alkollü şahıs, bir öğrencinin yeğeni olduğunu söyleyerek henüz bilinmeyen bir sebeple okuldan almak istedi.

Okul yönetimi tarafından çocuğun ailesi arandı.

ALKOLLÜ DAYI MÜDÜRÜN TELEFONUNU KIRDI

Çocuğun ailesi çocuğun verilmemesini söyledikten sonra bu duruma sinirlenen alkollü dayı, okul müdürünün telefonunu yere atarak kırdı ve olay çıkarttı. Olayın ardından okul yönetimi polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayetin ardından okula gelen polis ekipleri alkollü şahsı gözaltına aldı.